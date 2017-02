Europas größter Reisekonzern TUI verkleinert den saisonüblichen Verlust im Winter dank guter Geschäfte mit Kreuzfahrten und bei der Hotelgruppe RIU. Auch die Probleme bei Tuifly konnten abgefangen werden.

Der weltgrößte Reisekonzern Tui ist trotz massenhafter Flugausfälle bei seiner Tochter Tuifly im vergangenen Herbst mit weniger Verlust in sein Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember stand unter dem Strich ein saisontypischer Verlust von knapp 118 Millionen Euro - und damit ein um ein Drittel geringerer Fehlbetrag als ein Jahr zuvor. Das teilte Tui vor dem Beginn der Hauptversammlung in Hannover mit. Der Umsatz zog konzernweit auf vergleichbarer Basis um gut 2 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro an. Reiseveranstalter schreiben im Winter in der Regel rote Zahlen. Ihre Gewinne fahren sie vor allem in der Hauptreisezeit im Sommer ein.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2016/17 (bis Ende Dezember) habe der operative Verlust bei 67 Millionen Euro gelegen nach 80 Millionen Euro im Vorjahresquartal, teilte TUI am Dienstag in Hannover mit. Im laufenden Geschäftsjahr will der Vorstand des Thomas-Cook-Rivalen das operative Ergebnis weiterhin um mindestens zehn Prozent steigern. TUI fusionierte vor zwei Jahren mit dem britischen Ableger TUI Travel. Die Aktie wird seitdem in London gehandelt.