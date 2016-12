Nun holt sich CEFC mit dem Ab-in-den-Urlaub.de auch einen der größten deutschen Anbieter. CEFC und Rockaway Capital wollen nun die Stärken der beiden Portale vereinen und so einen großen Internetreiseanbieter für ganz Europa aufbauen.

Nach der Insolvenz von Unister läuft die Zerschlagung langsam an: Nach Informationen der WirtschaftsWoche hat Unister-Insolvenzverwalter Lucas Flöther das Kurzreise-Onlineportal kurz-mal-weg.de verkauft.

Gegründet wurde Rockaway Capital erst vor drei Jahren von Jakub Havrlant, der sein erstes Start-up bereits während seines Studiums gründete und kurze Zeit später verkaufte. Heute gehören zu dem Reich Onlinehändler, Start-ups in der Finanzbranche und Onlinereiseanbieter. Auch in Brasilien und San Francisco hat Rockaway Standorte.

Rockaway und CEFC beteiligen sich dabei beide finanziell an dem Kauf von fluege.de und Co, doch das Tagesgeschäft soll alleine Rockaway führen. "Wir haben die volle Managementkontrolle", sagt Czernek. Im Gegensatz zu den Chinesen verfügt Rockaway über die nötige Erfahrung im Internetgeschäft.

Die Tschechen versprachen, alle 520 Angestellten der Reisesparte von Unister zu übernehmen und den Standort Leipzig weiter ausbauen zu wollen. Rockaway hat dabei ehrgeizige Pläne: Auch bei ihren Aktivitäten im Onlinehandel denkt Rockaway über einen Markteintritt in Deutschland nach. "Wir dominieren in Osteuropa. Jetzt ist die richtige Zeit, um Richtung Deutschland und Westeuropa zu gehen", sagt Rockaway-Partner Czernek. Unister habe eine starke Position in Deutschland. "Auf dieser Basis möchten wir aufbauen."