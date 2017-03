LondonUber-Fahrer müssen in London Englisch-Grundkenntnisse vorweisen. Ein Gericht entschied am Freitag, dass eine entsprechende Anordnung der öffentlichen Verkehrsbetriebe TfL rechtens ist. Der Taxi-Rivale kündigte an, in Berufung zu gehen. Er fürchtet, dass etwa 33.000 Fahrer ihre Lizenz verlieren könnten, weil die Hürden zum Erfüllen der geforderten Qualifikationen für viele zu hoch sein könnten. Die TfL (Transport of London) verlangt von den Fahrern einen Nachweis über ausreichende Englischkenntnisse in Wort und Schrift.