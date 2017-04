Lyft hat aber auch einflussreiche Großinvestoren wie den New Yorker Hedgefonds-Manager Carl Icahn, den US-Vermögensverwalter Fortress Investment oder den chinesischen Fahrdienstriesen Didi Chuxing hinter sich. Zu den früheren Geldgebern des Unternehmens zählen etwa der größte US-Autobauer General Motors oder Chinas Onlinehandels-Gigant Alibaba. Zuletzt versuchte Lyft sich als eine Art freundlicher Gegenentwurf zu Uber zu vermarkten und so von Negativschlagzeilen des Konkurrenten zu profitieren, der wegen Sexismus-Vorwürfen und seiner aggressiven Unternehmenskultur in die Kritik geraten war.

Das neue Branding scheint sich auszuzahlen: Lyft hat seinen Dienst Anfang des Jahres auf 100 weitere US-Städte ausgeweitet und die Zahl auf gut 300 erhöht. Auch die negative Uber-Kampagne #deleteUber hat den Ruf von Lyft verbessert. Uber war kurz nach dem von US-Präsident Trump angeordneten Einreisestopp in die Kritik geraten, als das Unternehmen an der Beförderung der Demonstranten Geld verdient hat. Kurz darauf konnte Lyft den Konkurrenten Uber im App-Store zum ersten Mal überholen.

Anfang 2016 hatte General Motors 500 Millionen Dollar für einen Anteil von zehn Prozent an Lyft bezahlt und Tests von Roboter-Taxis angekündigt. In einem Blog-Beitrag hatte Lyft-Präsident John Zimmer geschrieben, dass die erste Generation semiautonomer Fahrzeuge von Lyft bereits in diesem Jahr fahrbereit sein soll - selbstfahrende Autos sollen dann in fünf Jahren auf den Straßen unterwegs sein.