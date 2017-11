 Fraport-Engagement in Griechenland zahlt sich aus

"Gerade die gute Entwicklung der Beteiligungsflughäfen hat einen wichtigen Beitrag für den Ergebnisanstieg geleistet", erklärte Vorstandschef Stefan Schulte am Donnerstag. "Wir liegen nach den ersten neun Monaten voll auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen." Im Gesamtjahr soll der Umsatz auf 2,9 Milliarden Euro steigen, das Ebitda jedoch mit rund einer Milliarde Euro etwas unter dem Ergebnis des Vorjahres liegen, das von Sondererträgen getrieben war. Fraport ist weltweit an knapp einem Dutzend Flughäfen beteiligt, darunter der türkische Touristenflughafen Antalya und Lima in Peru. Das Auslandsgeschäft trägt inzwischen 40 Prozent zum Ergebnis bei.

Doch auch mit dem Wachstum am Heimatstandort Frankfurt ist der Flughafenbetreiber zufrieden. In diesem Jahr erwartet Fraport fünf Prozent mehr Passagiere. Von Januar bis September nutzten rund 48,9 Millionen Fluggäste den größten deutschen Flughafen - ein Plus von 4,6 Prozent und gleichzeitig ein historischer Höchstwert. Die höhere Zahl von Passagieren brachte Fraport einen höheren Erlös aus dem Einzelhandel am Airport. Zudem trieb die Gebührenerhöhung für die Fluggesellschaften im Januar die Erlöse nach oben.