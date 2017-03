Der zweitägige Streik des Bodenpersonals an den beiden Berliner Flughäfen ist beendet. Die Gewerkschaft Verdi will am Mittwoch über einen Vorschlag zur Schlichtung beratschlagen. Das sagte Verdi-Streikleiter Enrico Rümker der Deutschen Presse-Agentur. Die Arbeitgeber hatten die Gewerkschaft dazu aufgefordert. Die Positionen lägen so extrem auseinander, dass eine Schlichtung der einzige Weg zu einer für beide Seiten vertretbaren Lösung sei, hatte ein Sprecher des Forums der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg gesagt.

An den Flughäfen Tegel und Schönefeld sei am Morgen wieder der Betrieb aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft. Vereinzelt könne es noch zu Verspätungen kommen.