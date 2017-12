Erstmals in ihrer Firmengeschichte hat die irische Billig-Fluggesellschaft Ryanair mit Gewerkschaftsvertretern verhandelt. Damit wurden europaweit koordinierte Streiks der Piloten zunächst verhindert. Am Mittwoch trafen sich Firmenvertreter in Dublin mit einer Delegation der deutschen Pilotengewerkschaft „Vereinigung Cockpit“, ohne dass zunächst Ergebnisse bekannt wurden. Zuvor hatte sich die irische Gewerkschaft „Impact Trade Union“ enttäuscht gezeigt über ihre Gespräche mit dem Management vom Vortag.

Ryanair sei nicht bereit gewesen, die irische Gewerkschaft schriftlich anzuerkennen, kritisierte Pressesprecher Bernard Harbor. Man habe jetzt dem Unternehmen eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet und erwarte bis Donnerstagmittag eine Antwort. Mitglied der Gewerkschaft ist die irische Pilotenvereinigung IALPA. Ryanair sagte zu, bis Donnerstag schriftlich auf Vorschläge zu antworten und sprach selbst von guten Gesprächen.