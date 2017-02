ZürichDer Schweizer Vermögensverwalter GAM Holding muss sich auf einen aktivistischen Investor gefasst machen. Großaktionär RBR Strategic Value will drei Mitglieder in den Verwaltungsrat entsenden und die Leitung des Gremiums übernehmen, wie GAM am Montag mitteilte. „RBR schlägt die Wahl von Kasia Robinski, William Raynar und Rudolf Bohli als Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie die Wahl von Kasia Robinski als Präsidentin des Verwaltungsrates vor.“ RBR kontrolliert GAM-Angaben zufolge 2,1 Prozent des Kapitals.

Bohlis Hedgefonds RBR Capital Advisors und Partner Cologny Advisors scheiterten vergangenes Jahr bei der Bordverpflegungsfirma Gategroup mit ihrem Vorhaben, Präsident Andreas Schmid aus dem Amt drängen und zwei weitere Verwaltungsratsmitglieder abzuwählen. Gategroup wurde inzwischen vom chinesischen Mischkonzern HNA übernommen.