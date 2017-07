New YorkDas Ende einer Kreditkarten-Partnerschaft mit dem US-Großhändler Costco hat American Express im zweiten Quartal mit einem Gewinneinbruch bezahlt. Der Überschuss sank verglichen mit dem Vorjahreswert um ein Drittel auf 1,3 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro), wie der Visa-Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in New York mitteilte.

Die ausgelaufene Kooperation mit der Großhandelskette Costco belastet die Ergebnisse schon länger. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verkauf des mit der Partnerschaft verbundenen Kredit-Portfolios zudem einen Sondererlös in Höhe von 677 Millionen Dollar nach Steuern in die Kasse gespült.