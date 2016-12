Wenn sich an Heiligabend Familien um den Tannenbaum versammeln, herrscht an deutschen Flughäfen reger Betrieb. Nicht nur Starts und Landungen sorgen dafür, dass hier keine Ruhe einkehrt.

Wer an Heiligabend einen deutschen Flughafen besucht, findet sich an einem Ort höchster Betriebsamkeit wieder. Während Deutschlands Innenstädte am 24. Dezember dank geschlossener Läden schon am Nachmittag weitgehend leergefegt sind, halten die Airports des Landes die Stellung. Der Flugbetrieb Am Flughafen München starten die letzten Flüge an Heiligabend beispielsweise um 21:45 und fliegen ihre Passagiere in die Golfregion, also in Länder die traditionell eher wenig mit Weihnachten anfangen können. In den gesamten Weihnachtsferien stehen 75 Flüge in die Vereinigten Arabischen Emirate auf dem Programm.

Ansonsten zeigt sich bei der Auswahl der Flugziele die Sehnsucht der Deutschen nach einem Winter im Warmen: Italien, Spanien und die Karibik stehen hoch im Kurs. Auch wer vom Rhein aus in den Weihnachtsurlaub startet scheint sich nach Sonne satt zu sehnen. Beliebte Reiseziele, die vom Flughafen Düsseldorf angeflogen werden, sind die Kanaren und Balearen, außerdem die Florida und die Karibik. Ebenfalls gerne gebucht werden Städtetrips nach London, Wien, Barcelona oder Paris. Auch hier sind außerdem Flüge in die Vereinigten Arabischen Emirate beliebt. Das Geschäft Neben dem eigentlichen Flugbetrieb sorgt aber auch die Funktion als Shoppingmeile für Betrieb statt Besinnlichkeit auf den deutschen Flughäfen. So sind die Läden im Flughafen München an Heiligabend bis 17:00 Uhr geöffnet, an den beiden Weihnachtsfeiertagen können Kunden sogar zu den normalen Öffnungszeiten einkaufen.

Ein ähnliches Bild zeichnen die Flughäfen in Düsseldorf und Frankfurt. Auch hier sind die Läden am 24. Dezember bis in den frühen Abend geöffnet, an den darauf folgenden Tagen deutlich länger.

Der beste Flughafen Deutschlands für Geschäftsreisende Über die Studie Die Auswertung "Bester Flughafen Deutschlands für Geschäftsreisende" ist eine Sonderauswertung des DKI-Testes "Deutschlands bester Flughafen". In der Zusatzkategorie wurden alle Leistungen berücksichtigt, die für Geschäftsreisende von besonderer Bedeutung sind und/oder speziell für diese Zielgruppe angeboten werden. Daher kommt der Verfügbarkeit von Meeting- und Tagungsräumen, Lounges und Offices, speziellen Chauffeurdiensten oder Parkangeboten für Geschäftsreisende besondere Beachtung zu. Spezielle Angebote für Familien, Shoppingangebote oder auch Entertainmentangebote waren dafür nicht Teil dieser Bewertung.

Platz 10 Flughafen Berlin-Tegel Punkte 45,8 Note mangelhaft

Platz 9 Bremen Airport Punkte 65,9 Note befriedigend

Platz 8 Flughafen Stuttgart Punkte 71,5 Note befriedigend

Platz 7 Hannover Airport Punkte 76,2 Note gut

Platz 6 Frankfurt Airport Punkte 78,5 Note gut

Platz 5 Köln Bonn Airport Punkte 81,7 Note gut

Platz 4 Düsseldorf Airport Punkte 83,8 Note gut

Platz 3 Airport Nürnberg Punkte 87,9 Note sehr gut

Platz 2 Hamburg Airport Punkte 88,7 Note sehr gut

Platz 1 Flughafen München Punkte 90,3 Note sehr gut

Das Event Neben Shopping und Fliegen versuchen die deutschen Flughäfen sich auch als Event-Anbieter. So bietet der Frankfurt Airport eine „Winter-Tour“ an, bei der die Gäste nach einer 90-minütigen Rundfahrt auf dem Flughafen mit einem Schiff zum Frankfurter Weihnachtsmarkt chauffiert werden. In München findet sich ein ähnliches Konzept unter dem Namen „Lichterfahrten“. Die Tour endet dabei jedoch nicht in der Innenstadt, sondern direkt am flughafeneigenen „Weihnachts- und Wintermarkt“. Der ist zusätzlich mit einer 600 Quadratmeter großen Eisfläche zum Schlittschuhlaufen ausgestattet. Im katholischen geprägten Bayern müssen Besucher des Flughafens München auch nicht auf den Gottesdienst verzichten. An Heiligabend gibt es eine ökumenische Christvesper und am ersten Weihnachtsfeiertag eine Heilige Messe und einen evangelischen Gottesdienst. Und zumindest in der Kapelle dürfte dann auch am Flughafen kurzzeitig Besinnlichkeit einkehren.

Die Deko All das sorgt dafür, dass auch an den Weihnachtsfeiertagen Menschen an den Flughäfen arbeiten. Da sie die Feiertage im Kreis der Kollegen verbringen, versuchen die Mitarbeiter in Düsseldorf sich zu ein wenig Besinnlichkeit zu verhelfen, indem sie ihre Aufenthaltsräume schmücken und selbstgebackene Kekse mitbringen.