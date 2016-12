München/WienWeihnachtsferien in den Bergen – und wieder einmal gibt es kaum Schnee. Doch Frust und Langeweile kommen bei Touristikern und Wintergästen deshalb nicht auf. Viele Urlaubsregionen in Österreich und Bayern sind mittlerweile gut vorbereitet auf schneearme Winter. Seit Jahren investieren sie kräftig in Alternativen – von der künstlichen Beschneiung bis hin zu Wellness- und Kulturangeboten. Über mangelnde Buchungen oder gar Stornierungen können sie sich nicht beklagen: Sowohl Österreich als auch Bayern rechnen mit mehr Gästen und Übernachtungen in der laufenden Wintersaison.

So hat Jutta Griess, Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes in Garmisch-Partenkirchen, keinen Buchungsrückgang registriert. „Wir sind Gott sei dank eine Ganzjahresdestination. Wir sind relativ gut aufgestellt und können Alternativen schaffen.“ Wellness und Wandern lockten auch ohne weiße Pracht – „und wenn Schnee liegt, ist es halt Schneeschuhwandern“. Die Gäste seien trotz Schneemangels keineswegs unzufrieden. Sie hätten viel Sonnenschein gehabt in diesen Tagen. „Und wenn sie wirklich Schnee haben möchten, gehen sie in die Gondel und sind im Skigebiet.“