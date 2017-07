 British-Airways-Mutter IAG steigert Gewinn

Die British-Airways-Mutter IAG hat zuletzt unter anderem wegen gesunkener Treibstoffkosten besser verdient. Der Gewinn nach Steuern stieg im zweiten Quartal auf 540 Millionen Euro - etwa ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie der Luftfahrtkonzern mit seinen Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus am Freitag in London mitteilte. Der Umsatz legte um 4,3 Prozent auf 5,95 Milliarden Euro zu.

In den vergangenen Quartalen hatte die International Airlines Group (IAG) auch noch deutlich stärker zu spüren bekommen, dass das Pfund nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt an Wert verloren hatte. Denn ihre größte Tochter British Airways erzielt einen Großteil ihrer Umsätze in der britischen Währung, die dann in Euro umgerechnet wird - ein ungünstiger Kurs bedeutet dann weniger Umsatz.