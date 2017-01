In der Tat ist das Verhältnis zwischen Grube und dem Aufsichtsrat denkbar unwürdig verlaufen. Es gab häufig Kritik an der Entwicklung des Schienenkonzerns. Die Bahn hatte mehrfach eigene Ziele verfehlt. Die Güterbahn-Tochter DB Cargo fährt seit Jahren im Krisenmodus. Grube hat kein Konzept gefunden, um die Sparte aus der Verlustzone zu holen. Der Aufsichtsrat hat Grube zwar wiederholt kritisiert, hielt aber weiterhin an ihm fest. Das Kontrollgremium wirkte damit wenig schlagkräftig.

Der Vorsitzende Felcht sagte auf einer internen Führungskräftetagung sogar einmal, in einem normalen Börsenkonzern sei der Vorstand schon längst entlassen worden. Das wurde zwar insgesamt als Witz gemeint und verstanden, aber im Unterton war die Botschaft gesetzt: Der Vorstand muss besser werden.