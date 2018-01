Was die Antworten der übrigen Experten jedoch offenlegen: Es gibt für 2018 nicht den einen, herausragenden Trend. Aus früheren Jahren erinnern wir uns an große Themen wie Mobile oder Bewegtbild, die das gesamte Marketing vorantrieben. Davon ist 2018 nichts zu sehen. Lediglich ein Sammelsurium von bisweilen abstrusen Begriffen, die als Sau herhalten müssen, um von den Online-Jüngern durch ihr digitales Dorf getrieben zu werden.

Die digitalen Jünger wollen nicht begreifen, dass sie die wahren Probleme der Marketingwelt nicht im Ansatz verstehen, geschweige denn zu lösen imstande sind. Dass die vielgerühmte Customer Journey nach wie vor überwiegend in der realen, physischen Welt stattfindet. Dass die Verbraucher immer noch offline lesen und fernsehen. Warum wohl investieren ausgerechnet die Internetgiganten Google , Apple , Facebook und Amazon den Löwenanteil ihrer Werbegelder in TV-Werbung?

Die Digital-Koryphäen haben ihre eigene, babylonische Sprache erfunden, die nur sie sprechen und verstehen. Dabei besitzen sie noch die Überheblichkeit, den Kunden mangelnde digitale Kompetenz vorzuwerfen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass die Welt nicht nur digital ist, dass die Marken in einer physischen Welt leben und hauptsächlich in ihr gedeihen müssen.

Back to Basic

Wenn es einen wirklichen Trend für 2018 gäbe, müsste er „Back to Basic“ heißen. Die vordergründige Aufgabe von Marketing und Werbung besteht auch im digitalen Zeitalter darin, Verkaufsförderung zu betreiben. Marken müssen einen Sinn erhalten, eine Nützlichkeit besitzen, im Idealfall eine Unverzichtbarkeit. Die Werbung muss Marken bekannt, relevant, sympathisch und begehrlich machen.

Daran hat sich nichts geändert. Das einzige, das sich für den Verbraucher seit der Digitalisierung geändert hat, ist, dass er Werbung noch mehr hasst als je zuvor und ihr aus dem Weg geht, wo er nur kann. Dank der Digitalisierung und mithilfe von Adblockern ist das ein Kinderspiel. Thomas Knüwer schreibt: „In diesem Jahr habe ich so viel TV gesehen wie seit Jahren nicht mehr. Ich habe so viel Audio-Formate gehört wie nie zuvor in meinem Leben. Und ich habe sehr, sehr viele Texte gelesen. Und trotz dieses gestiegenen Medienkonsums habe ich noch nie zuvor in meinem Leben so wenig Werbung gesehen.“

Human to human statt Bot to Bot

Auf der Suche nach Klicks, Likes und Facebook-Freunden wurden die wesentlichen Marketing-Hausaufgaben sträflich vernachlässigt. Wir haben die Marketing-Hauptfächer durch Nebenfächer ersetzt. Statt die Verbraucher zu stalken, hätte man sie umgarnen müssen. Marketing ist wie die Liebeswerbung das Bemühen, erkannt zu werden, zu gefallen und anerkannt zu werden.