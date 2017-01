Tatsache ist, das zeigen die GfK-Quoten des soeben abgelaufenen Jahres: Der durchschnittliche Fernsehzuschauer saß täglich 223 Minuten vorm analogen Fernseher, also ebenso lange wie 2015. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sank der Konsum lediglich von 176 auf 171 Minuten. Es sieht nicht so aus, als liefen dem Fernsehen die Zuschauer in Scharen davon.

Zu den Quotenhöhepunkten zählte natürlich wieder einmal der ARD-„Tatort“, aber auch RTL-Dauerbrenner wie „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“, der es auf 8 Prozent mehr Zuschauer brachte. Übertroffen wurde das nur von „The Voice of Germany“, das sich bei ProSieben/Sat.1 sogar um 11 Prozent steigerte. Der überraschende TV-Sieger des Jahres heißt jedoch Vox . Mit den Eigenproduktionen „Club der roten Bänder“, „Sing meinen Song“ und „Die Höhle der Löwen“ steigerte der kleine Sender seinen Marktanteil auf 7 Prozent und setzte sich zum ersten Mal in seiner Geschichte im Gesamtpublikum sogar vor den bislang größeren Konkurrenten ProSieben.

Weniger wichtig finden die Erwachsene laut der YouGov-Umfrage Online-Videotheken. 38 Prozent könnten ohne das Streaming von Serien und Filmen (etwa via Netflix, Amazon, Maxdome, Watchever) leben, 40 Prozent ohne Musik-Streaming (zum Beispiel via Spotify oder Apple).

Der RTL Nitro-Moderator Jörg Dräger brachte es auf den Punkt: „Die kleineren Sender trauen sich oft mehr“ .So holte RTL Nitro das unsägliche Nackedei-Genudel „Tutti Frutti“ um Kirsche, Erdbeere und Mandarine aus der Mottenkiste. Tele5 erfreute derweil seine Gemeinde mehrfach mit dem Kultklamauk „SchleFaZ“, dem schlechtesten Filmen aller Zeiten. Mit Erfolg.

Wer immer noch glaubte, die jungen Zuschauer fänden am Programm der analogen Grufti-Sender keinen Gefallen, wurde eines Besseren belehrt. Am Weihnachtsabend schauten die „Werberelevanten“ ausgerechnet die „Helene Fischer-Show“ und bescherten dem ZDF in der jungen Zielgruppe einen beachtlichen Marktanteil. Mehr junge Zuschauer hatte am gleichen Abend nur die RTL-Neuverfilmung von „Winnetou“.

Winnetou werbefrei

Während der ersten Winnetou-Folge erlebten die Zuschauer eine Premiere: RTL strahlte sie komplett ohne Werbeunterbrechung aus. Amazon hatte als „Weihnachtsgeschenk“ an die Zuschauer alle Werbeblöcke aufgekauft und warb lediglich zu Beginn der Sendung für sein Amazon Prime Video-Angebot. Das wird RTL dennoch so schnell nicht wiederholen, denn bei den beiden weiteren Folgen, die wieder mit normalen Werbeblöcken ausgestrahlt wurden, brach zum Ende der Trilogie die Zuschauerzahl massiv ein. „Werbefrei“ ist demnach ein eigentümliches Signal, das RTL an den Werbemarkt aussendet.