Die Werbebranche ist arm geworden.

Der Werbemarkt ist so hysterisch wie selten zuvor in seiner Geschichte. Ein Buzz folgt auf den nächsten, bevor er urplötzlich von den Werbe-Gurus wieder zu Grabe getragen wird. Es fehlt den Agenturen an Lichtgestalten, die in unsicheren Zeiten den Weg weisen.