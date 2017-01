Doch es gibt vom abgelaufenen TV-Jahr nicht nur gute Nachrichten. Der „Tatort“ ist in die Jahre gekommen und beginnt zu schwächeln. Die Erstausstrahlungen wurden von einer halben Million Zuschauern weniger gesehen als noch 2015. W&V-Redakteurin Petra Schwegler macht das Dilemma aus : „Keine Folge ohne Burn-out, Beziehungstragödien, Alkoholprobleme, Familienkrach, Rabenmütter oder Psycho-Anfälle. Während Tatort-Ermittler gehäuft durchs persönliche Schlamassel irrlichtern, wird fast zufällig ein Fall gelöst. Immer öfter endet der Sonntagabend mit dem Gedanken: Dieser Tatort muss auf die Couch!“ Er braucht dringend einen Reset.

2017 ist also „Binge Watching“ angesagt. Unter diesem Begriff versteht man „Komaglotzen“ oder auch Serienmarathon: das Schauen von mehreren Folgen einer Serie am Stück. Das Binge-Phänomen ist Studien zufolge bei jüngeren Fans und Serien-Junkies deutlich stärker als bei älteren zu beobachten. Es sind überwiegend Teenager, die am Wochenende stundenlang Serien schauen. Das hat ein bisschen etwas vom PokémonGo-Phänomen.