Als ich das hörte, griff ich zur Bahn-App und überprüfte: „Mit dem Zug wärst du von Bielefeld aus in knapp sechs Stunden in Paris gewesen. Warum dann erst an die deutsche Küste, mit dem Schiff rüber und dann mit dem Bus wieder runter?“

Eine Bekannte schwärmte mir jüngst von ihrer Kreuzfahrt vor. Da war sie von Ostwestfalen aus mit dem Zug irgendwo an die Nord- oder Ostsee gefahren und ging von dort an Bord. Dann ist sie herumgeschippert bis Nordfrankreich und dort wurde ein Ausflug nach Paris angeboten.

Auch eine Kollegin erzählte mir jüngst: „Auf unserer Nordeuropakreuzfahrt sind wir in Helsinki gar nicht erst von Bord. Kannten wir schon. Und auf dem Schiff ist es immer so schön ruhig, wenn die anderen alle Ausflüge machen.“

Kreuzfahrten sind das wachstumsstärkste Segment im deutschen Touristikmarkt. Doch die Reedereien stehen wegen der Umweltbelastungen in der Kritik. So versuchen die Anbieter, das schlechte Image loszuwerden.

Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, habe bei all der Glückseligkeit um mich herum aber begriffen: Dieses Gefühl von Gemütlichkeit auf der kleinen Insel, dem Schiff, dieses Gefangensein in der Geborgenheit auf hoher See mit 24-Stunden-All-Inclusive-Verpflegung in diversen Restaurants, mit Animationsprogramm am Pool, Bühnenshows am Abend, Fitnessstudio und Drinks an der Bar - das alleine war der Urlaub. Ob man nun in Frankreich oder Finnland oder Florida anlegt, ist vielen völlig egal.

Was mich bislang immer abgeschreckt hat, ist das, was bislang ja praktisch alle Schiffe in ihrer Widerlichkeit vereint: Die verbrennen Schweröl und hauen einen Dreck über die Schornsteine raus, dass es die Umweltschützer und sogar Lungenärzte nur so graut.