VW beteiligt sich für 300 Millionen Dollar am Fahrtenvermittler Gett, GM für eine halbe Milliarde am Uber-Konkurrenten Lyft. Autokonzerne lassen sich digitale Mobilitätsprojekte viel kosten – weil sie alternativlos sind.

In gefühlt einem von drei Car2Go-Mercedes in Berlin ist Asche im Aschenbecher (gemäß § 9 Abs. 3i der AGB verboten). Die Kisten riechen nach Rauch. Das bestätigen mir auch Freunde und Kollegen, die selber oft Car2Go nutzen. In rund jedem zweiten Auto liegt Müll im Fußraum oder stehen ausgesoffene Kaffeebecher in der Mittelkonsole (gemäß § 9 Abs. 3k der AGB verboten). Und auf den Fußmatten: regelmäßig ein Sammelsurium an Matschbrocken und Blättern.

Jetzt vergangene Woche: Gerade empöre ich mal wieder über den eingeaschten Aschenbecher in dem nach Kneipe stinkenden Mercedes, da unterbricht mich mein Beifahrer, der gerade seinen Rucksack nach hinten auf die Rückbank hieven will, mit einem Ruf des Entsetzens: „Oh Gott, hast du das blutbesudelte Tuch gesehen? Oh, igitt, und das Leder auf dem Sitz ist dick mit getrocknetem Blut eingeschmiert. Das ist ja zum Kotzen! Was sind das bloß für Typen, die hier mieten?“