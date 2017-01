Vor Entsetzen ist mir als erstes mein Handtuch auf den Boden gefallen. Es wird auf den ersten Blick suggeriert, das ersparte Wasser komme Kindern direkt zugute. Dabei ist natürlich klar: Wir können hier in Deutschland so viel Wasser sparen, wie wir wollen. Davon hat in Afrika kein Kind auch nur einen Schluck sauberes Wasser mehr zur Verfügung.

250 mehrfach verwendete Handtücher versorgen 1 Kind mit sicherem Trinkwasser zum Leben.

Die Rechnung kapiere ich zwar nicht. Aber Fakt ist: Radisson Blu kooperiert mit der britischen Initiative „Just A Drop“. Die wiederum sagt: Mit einem einzigen Britischen Pfund kann man die Trinkwasserversorgung eines Kindes für zehn Jahre sicherstellen.

Demnach entsprechen 250 Badetücher mehrfach verwendet einem Pfund.

Pro mehrfach verwendetem Handtuch spendet Radisson Blu demnach 0,004 Pfund, das entspricht etwa 0,5 Eurocent. Ich wiederhole:

Wenn Sie das Handtuch mehrfach verwenden, spendet Radisson Blu demnach einen halben Cent!

Die Größenordnung räumt auch die Berliner Rezeption im Radisson Blu nach Rückfrage bei der Hausdame ein: „Ja, null Komma irgendwas Cent pro Handtuch.“

Für diesen halben Cent führt das Radisson Blu in Berlin nach eigenen Angaben tatsächlich Buch und leitet am Ende des Monats an die Zentrale weiter, dass das Handtuch mehrfach verwendet wurde, damit der halbe Cent zusammen mit den anderen halben Cents gespendet werden kann.

Und auch, wenn das jetzt sehr, sehr großzügig finden: Geht so. In Berlin etwa kostet ein Liter Leitungswasser einen halben Cent. Nach Angaben von Radisson Blu verbraucht ein Waschgang pro Handtuch aber ja 15 Liter, kostet also 7,5 Cent allein fürs Wasser. Dazu kommen Kosten für Arbeitszeit, Logistik, Strom und Waschmittel. All das wird eingespart, wenn Sie Ihr Handtuch noch einmal verwenden. Gespendet werden davon 0,5 Cent.