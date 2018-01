Am Anfang fand ich es etwas affig. Ein Kumpel meinte vor rund einem Jahr zu mir: „Nä! Ich fahre niemals mit Car2Go. Die Autos sind immer so runtergekommen.“ Und zückte seine DriveNow-Kundenkarte.

Um ihm zu beweisen, dass ich mich nicht so kleinlich anstellte wie er, reservierte ich kurzerhand per App einen Car2Go-Smart an der Friedrichstraße in Berlin: „Mit denen findet man wenigstens einen Parkplatz.“