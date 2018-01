Nachher: Ein Foto von der Älteren vor ihrem reichhaltigen Nachtisch-Teller, mit einer dieser Schokokugeln in der goldhamsterartig gewölbten Backe und mit wehleidigem Blick. Sie wollte den mehlig-glitschigen Kakaobatzen eben nicht einfach in die strahlend weiß gestärkte Stoffserviette spucken. Das Foto heißt nun: „Verdammt, wohin damit?“

Ihre Eltern haben die Kleinen gewähren lassen. Es war den Kindern eine Lehre: Wer beim Büffet auf seine Kosten kommen will, stürze sich auf edle Meeresfrüchte, Fisch und Rindersteak. Aber niemals, niemals, nie auf das Dessert. Beim Restaurant-Nachtisch isst das Auge am besten nicht mit. Es isst allein. Ohne den Mund.

Ich habe sogar den dringenden Verdacht: Nicht an den Getränken allein stoßen sich die Restaurants gesund, sondern auch an den Süßspeisen. Egal ob am Büffet oder à la carte. Das Zeug besteht meist nur aus Ei, Zucker, Fett, Mehl und Kakao, manchmal kommen Gelatine oder ein Schuss Likör dazu oder ein paar Stückchen frische Früchte. Aber fürs Dessert muss kaum ein Gastronom lange auf dem Großmarkt mit den Händlern um die edelsten Zutaten feilschen. Was ins Dessert kommt, steht in Eimern in der Kühlkammer und hält mitunter tage- oder wochenlang.

Der Salat ist morgen nix mehr. Aber die Mousse geht dann noch. Einfach aus dem Kühlschrank ziehen, Schokospritzer und Puderzucker drüber und servieren. Zu Preisen einer Vorspeise, wenn nicht sogar teurer.