Es fühlte sich an, als beträte man ein anderes Universum. Alle Lebewesen dort waren einem eigenartigen Tagesablauf unterworfen. Und der ging so:

1. Aufwachen und Poolliegen mit Handtüchern belegen. Wer dachte, diese Disziplin beherrschen nur die Deutschen und die Briten: Was die in Spanien können, übertrumpfen die US-Amerikaner in Latein-Amerika locker. 95 Prozent der Hotelgäste waren aus den USA. Und deshalb waren schon um acht Uhr morgens die besten Liegen weg. Die „besten“ Liegen, das waren die, die genau so platziert waren, dass man von dort Blick auf Pool und Karibik gleichzeitig hatte und der Weg zum Alkoholnachschub an der Bar kurz war. Unter dem Blick der schon frühstückenden Gäste warfen die Amis locker aus dem Handgelenk das Strandtuch quer über bis zu drei Liegen gleichzeitig. Und nicht einer der mampfenden Landsleute schüttelte auch nur den Kopf.

2. Im Whirlpool gedanklich vorplanen: Wieviel esse ich zum Frühstück, damit ich zwei Stunden später schon wieder was beim Barbecue zwischen Strand und Partypool rein kriege?