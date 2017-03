Oh Gott, an welchen Orten die Leute so mit ihren Laptops sitzen und versuchen, zu arbeiten!

Einerseits ist es ja großartig, seinen Job von jeder Stelle auf diesem Planeten ausüben zu können: am Frühstückstisch, im ICE-Bordrestaurant, beim Zahnarzt im Wartezimmer, in Rio am Strand, im Zoo auf der Parkbank, während die Kinder mit dem Rücken zu den Elefanten ein Eis essen. Aber dass man an den absurdesten Plätzen arbeiten kann, heißt ja nicht, dass es in jedem Fall schlau ist, es auch zu tun.