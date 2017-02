 Wie mieser DHL-Service dem Image von Amazon schadet

Es ist alles so traurig! Dabei ist die Idee mit der Packstation ja eigentlich eine gute. Man muss nicht zuhause sein und holt seine Amazon -Sendung einfach nach Feierabend um die Ecke aus der großen gelben Box. Aber DHL hat einen Weg gefunden, einem die gesparte Zeit an anderer Stelle zu verderben. Sie wälzen den Ärger dazu ganz einfach auf ihren besten Kunden Amazon ab.

Bislang hat die Deutsche Post DHL das Thema Kunden-Schikane noch tatkräftig und mit originellen Finten selber angepackt. Beispiel noch aus diesem Februar: Da erzählt mir eine Kollegin: "Ich gebe eine Sendung am Post-Schalter auf und lasse sie dort von einer Mitarbeiterin frankieren. Zwei Tage später liegt der Umschlag bei mir im eigenen Briefkasten. Begründung: nicht beim Adressaten zugestellt, weil zu wenig Porto drauf. Glaubst du's? Ich mit wehenden Haaren zur Postfiliale: 'Hee, das Porto wurde doch von Ihnen hier selber drauf geklebt!' Der Post-Typ so: 'Zeigen Sie mir die Kollegin und ich ziehe sie zur Rechenschaft.' Ja meint der, ich merk mir die? Keine Entschädigung für den Zeitverlust; stattdessen war eine Nachzahlung fällig. Ich glaub, ich spinn!"

Und so wird man auch zukünftig an der Haustür von Mehrfamilienhäusern häufig mal Zettel wie diesen bei meinen Nachbarn finden: "Lieber DHL-Bote. DOCH! ICH BIN ZUHAUSE! Einfach klingeln. Ich brauche das Päckchen DRINGEND!!!!" Das ist die DHL-Welt.

Zu hoher Zeitdruck? Die Deutsche Post sagt, 99 Prozent aller Zustelltouren würden in der gesetzlich geregelten Arbeitszeit der Mitarbeiter abgeschlossen. Naja, Hauptsache, in der Konzernzentrale ist man zufrieden, wenn schon Mitarbeiter und Kunden kotzen.

Nun gibt es mittlerweile aber schon mehrere Hinweise von DHL-Boten oder von Subunternehmern, die beklagen: Ohne den Nicht-angetroffen-Trick ist das Arbeitspensum nicht mehr zu schaffen. Beim Nachbarn zu klingeln dauere vielen Boten einfach zu lange. Der Zeitdruck steige. Im ZDF gibt ein DHL-Bote in der Zoom-Dokumentation "Deutsche Post am Limit" zu: "Es sind so viele Pakete, das schafft man einfach nicht mehr. Wissen Sie, was man da macht? Man fälscht Empfangsbestätigungen."

Immer wieder beschweren sich Kunden über in ihre Briefkästen eingeworfene Karten: "Leider haben wir Sie zuhause nicht angetroffen", obwohl einige Kunden sogar extra einen halben Tag wertvollen Urlaubs verplempert haben, um die ersehnte Amazon-Sendung eigenhändig entgegenzunehmen. DHL gibt im WDR Fernsehen erstmal den Kunden die Schuld. Oft seien die dann nämlich gerade auf dem Balkon gewesen oder so. Jaja. Also, ich bin Nichtraucher!

Und mit diesem Dienstleister arbeitet Amazon also zusammen. Experten schätzen: Der Anteil von Amazon am gesamten Paket-Umsatz der Post könnte bei geschlagenen 30 Prozent liegen. Ausgerechnet Amazon, der Konzern, der den besten Kundenservice der Welt bieten will.

Dass das nicht zusammenpasst, zeigt ein ganz aktuelles Beispiel. Ich kenne es schon von Familie und Bekannten. Nun hat es leider mich selber ereilt. Stichwort Packstation. DHL versaubeutelt es und die Scherereien haben Amazon und ich als Kunde:

Ich habe für einen Freund eine große Dose "hochwertiges" Protein-Pulver bestellt. Er will mehr Muskeln und schwört drauf. Nun war er am Samstag bei uns zum Frühstück. Deshalb hatte ich das Zeug sicherheitshalber schon für Freitag in die Packstation mit der Nummer 164 bestellt. Es war eine Same-Day-Zustellung. Es kam von DHL die SMS: Zugestellt in Packstation 181. Moment! Amazon aber frohlockte doch in der App: zugestellt Packstation 164.