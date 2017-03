Angesichts drohender Steuernachzahlungen in der WM-Affäre hat der Deutsche Fußball-Bund eine Stellungnahme gegenüber den Finanzbehörden angekündigt. „Die vorläufige Bewertung der Finanzverwaltung wird von den Fachanwälten des DFB nicht geteilt“, heißt es in einer Erklärung des Verbandes vom Donnerstagabend. „Bislang hat die Finanzverwaltung keine geänderten Steuerbescheide erlassen. Weder die Finanzverwaltung noch die Staatsanwaltschaft haben ihre Ermittlungen abgeschlossen, sondern bislang nur vorläufige Bewertungen vorgenommen.“

Nach Berichten der „Süddeutschen Zeitung“ und der „Bild“-Zeitung (Freitag) wirft die Steuerfahndung des Finanzamtes Frankfurt dem DFB in einem Zwischenbericht vor, den Fiskus bei der Rückzahlung eines ominösen Darlehens von 6,7 Millionen Euro an den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus bewusst getäuscht zu haben. In der Steuererklärung zur WM 2006 ist diese Zahlung als Kostenbeitrag zu einer WM-Gala verbucht, die jedoch nie stattfand.