Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat sich letztlich mehr als 93 Prozent am österreichischen Rivalen Conwert gesichert. Auch nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist hätten die weitaus meisten Conwert-Aktionäre die angebotenen Vonovia-Aktien verschmäht und sich für das Bar-Angebot entschieden, wie der neue Eigentümer am Montag mitteilte. Die in Österreich vorgeschriebene Bar-Offerte war mit 16,16 Euro am Ende der Frist finanziell attraktiver als der Tausch in Vonovia-Anteilsscheine.