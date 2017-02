BerlinDie deutsche Baubranche hat 2016 den höchsten Umsatz seit 2000 und den besten Auftragseingang seit 1996 erzielt. Die Erlöse kletterten um 7,4 Prozent auf fast 72 Milliarden Euro und damit zum sechsten Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Für das laufende Jahr peilt die Branche fünf Prozent Wachstum und die höchsten Umsätze seit 1995 an. Grund für diesen Optimismus ist vor allem das florierende Neugeschäft.