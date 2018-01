Überflüssige und schlampige Arbeiten, überteuerte Anfahrten, überzogene Rechnungen - ein bundesweit tätiger Schlüsseldienst aus Geldern am Niederrhein soll seine Kunden systematisch ausgenommen haben. Gegen die beiden 57 und 39 Jahre alten Betreiber beginnt am Dienstag (16.1.) in Kleve der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen bandenmäßigen Betrug und Wucher sowie Steuerhinterziehung vor.

Nach Angaben des Landgerichts haben die Angeklagten die Tatvorwürfe im Wesentlichen bestritten. Zu dem Verfahren, das bis Juli terminiert ist, sind über 100 Zeugen geladen, davon viele Opfer. Angeklagt sind bundesweit insgesamt 1009 Fälle.