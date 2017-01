Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bei einer erfolgreichen Fusion würde einer der größten Luftfahrt-Konzerne Frankreichs entstehen. Safran legt für den Zukauf knapp zehn Milliarden Euro auf den Tisch, das Management von Zodiac steht dahinter.

Safran baut vor allem Triebwerke, auch zusammen mit dem US-Konzern General Electric in dem Gemeinschaftsunternehmen CFM. Zodiac bietet unter anderem Kabinenausstattungen oder Sitze für Flugzeuge an. Beide Unternehmen kämen zusammen auf 92 000 Mitarbeiter, davon die Hälfte in Frankreich, und würden mehr als 20 Milliarden Euro Jahresumsatz ausweisen.