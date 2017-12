Der Essenslieferant Delivery Hero will sich am Kapitalmarkt frisches Geld für mögliche Übernahmen verschaffen. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen, teilte das seit Sommer an der Börse notierte Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Insgesamt sollen bis zu 18,3 Millionen Aktien auf den Markt kommen.