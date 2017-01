Erst waren es kleine Bürgerinitiativen wie EWS Schönau aus dem Schwarzwald, die den etablierten Energieversorgern in Deutschland mit Ökostrom Konkurrenz machten. Jetzt ebnet die Digitalisierung wieder neuen Anbietern den Weg auf den Strommarkt. Start-ups wie Beegy, Caterva oder LO3-Energy bieten ihren Kunden digitale Märkte für selbst erzeugten Strom oder verknüpfen Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach von Eigenheimen mit Batteriespeichern im Keller. Überschüssiger Strom lässt sich dann dorthin leiten, wo er gerade gebraucht wird, abgerechnet wird mit neuen Technologien wie etwa Blockchain – ganz ohne Stadtwerk oder Energieversorger.

Den Umstieg von fossilen Energieträgern wie Kohle auf Wind- und Sonnenstrom haben die etablierten Versorger lange verschlafen. Dass einmal Solarzellen auf dem Dach und Windräder an Land und auf hoher See ihren großen Kohle- und Gaskraftwerke Konkurrenz machen könnten, war E.On, RWE & Co schlicht undenkbar. Nun hinken die etablierten Versorger offenbar beim nächsten Trend hinterher: bei der digitalen Transformation. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman, die WirtschaftsWoche Online exklusiv vorliegt.