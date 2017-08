Der Zusammenschluss der beiden staatlichen Unternehmen wurde am Montag in einer kurzen Mitteilung des Kabinetts im Peking bekanntgegeben. Es wurden weder finanzielle Details genannt noch erklärt, wie die Fusion die Aktionäre betreffen würde. Sowohl Guodian als auch Shenhua haben Töchter, deren Aktien in Hongkong und Shanghai gehandelt werden.

Es ist die jüngste in einer ganzen Reihe von Fusionen, mit denen die Regierung die Staatsindustrien effizienter und profitabler machen will. Die an der Börse gehandelte Tochter China Shenhua Energy meldete 2016 einen Gewinn von 24,9 Milliarden Yuan (3,1 Milliarden Euro) und einen Umsatz von 183 Milliarden. Shenhua betreibt auch Kraftwerke und Bahnlinien.