 Uniper verkauft Sibirien-Gasfeld für 1,75 Milliarden Euro

Die Eon-Abspaltung Uniper verkauft ihre Gasfeld-Beteiligung in Sibirien für knapp 1,75 Milliarden Euro an den österreichischen OMV-Konzern. Mit den Einnahmen will der seit September 2016 börsennotierte Kraftwerksbetreiber Schulden tilgen: „Durch den Verkauf des Anteils an Yushno-Russkoje wird es uns gelingen, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt unser Entschuldungsziel fast vollständig zu erreichen“, sagte Unternehmenschef Klaus Schäfer einer Mitteilung vom Sonntagabend zufolge in Düsseldorf. Der Deal soll bis Jahresende abgeschlossen sein und dann rückwirkend zum 1. Januar 2017 greifen.