Der Karlsruher Energiekonzern EnBW möchte sein Geschäft mit Erneuerbaren Energien auf Asien ausweiten. Das Unternehmen steige mit 37,5 Prozent in Entwicklungsgesellschaften für drei Offshore-Windparks in Taiwan ein, teilte EnBW am Montag mit. Die Investitionssumme liege bis zur Baureife im unteren dreistelligen Millionenbereich. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen.

Bisher betreibt EnBW Windenergieanlagen auf See mit 336 Megawatt Leistung. 610 MW sind nach Unternehmensangaben im Bau und weitere 900 MW in Planung. Der Energiekonzern will bis 2025 mehr als 5 Milliarden Euro in den Ausbau von Erneuerbaren Energien stecken. Gleichzeitig werden die letzten beiden Atomreaktoren von EnBW in den kommenden Jahren abgeschaltet. Nach einem Milliardenverlust 2016 kehrte das Unternehmen mit rund 21 000 Mitarbeitern im vergangenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurück.