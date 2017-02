Der bisherige Chef des Oldenburger Energieanbieters EWE, Matthias Brückmann, ist über eine Spende von 253 000 Euro an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko gestürzt. Nach einer einstimmigen Entscheidung des Aufsichtsrates wurde er mit sofortiger Wirkung aus seinem Amt und dem Unternehmen entlassen, wie ein EWE-Sprecher nach der Sitzung des Kontrollgremiums mitteilte.

Die Entscheidung basiert demnach auf dem Bericht einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, den das Kontrollgremium in Auftrag gegeben hatte, und „einer Vielzahl diverser grober Verfehlungen“, hieß es. In dem Gutachten wurden mehrere Vorwürfe gegen Brückmann untersucht. Der schwerwiegendste Vorwurf drehte sich um die Spende, die der EWE-Chef im vergangenen Jahr an die Klitschko-Stiftung nach Kiew überweisen ließ, ohne den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates zu informieren. Nach Angaben eines EWE-Sprechers hätte das Gremium der Zahlung zustimmen müssen.