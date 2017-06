Es liefen intensive Gespräche mit Partnern für den Bau von Windkraftanlagen auf hoher See vor den Küsten Nordamerikas und in Asien, sagte Dirk Güsewell, bei EnBW verantwortlich für Neubauprojekte bei der Energieerzeugung, der WirtschaftsWoche. „Wir setzen auf Offshore-Wind, nicht nur in Deutschland“, sagte Güsewell. „Außerhalb Europas werden demnächst auch in Nordamerika und Asien Offshore-Windparks gebaut, das werden wir uns anschauen und mit Partnern angehen.“

Bis Ende des Jahres wolle EnBW entscheiden, wo der Konzern Offshore-Windkraftanlagen außerhalb Europas bauen will.