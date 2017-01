Frankreichs angespannte Lage bei der Stromversorgung wird zur Belastungsprobe für deutsche Netzbetreiber. Die WirtschaftsWoche berichtet in ihrer kommenden Ausgabe, dass deutsche Netzbetreiber diese Woche verstärkte Stromlieferungen nach Frankreich vorbereiten, um Stromausfällen im Nachbarland vorzubeugen. So zitiert die WirtschaftsWoche den Übertragungsnetzbetreiber Tennet, der sich auf „verstärkte Maßnahmen zu Ende dieser Woche“ einstellt. Der Netzbetreiber Amprion sprach gegenüber der WirtschaftsWoche in Bezug auf die Lage in Frankreich von „Herausforderungen bei der Netzsteuerung“. Einen „unkontrollierten Ausfall des Netzes“ in Frankreich oder Deutschland hält Amprion allerdings für „derzeit sehr unwahrscheinlich“.