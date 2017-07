Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 6

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 6

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 9

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 10

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 12

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 12

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 18

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 25

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 25

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 29

Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung des Landes in Prozent (ohne Wasserkraft): 30

So bereiten sich Kabelunternehmen und Logistikexperten bereits auf die gewaltige Aufgabe vor. „Wir sind in Gesprächen mit dem Übertragungsnetzbetreiber Tennet, um prinzipielle technische Fragen zu klären“, heißt es etwa vom italienischen Kabelhersteller Prysmians. Auch bei den Übertragungsnetzbetreibern laufen die logistischen Planungen auf Hochtouren. Und das, obwohl der endgültige Streckenverlauf der großen Stromautobahnen noch gar nicht feststeht und die Projekte noch nicht ausgeschrieben sind.

In dem Konflikt um die Stromtrasse Suedlink wollen sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Bundesenergieministerin Brigitte Zypries in den nächsten Wochen zu einem Krisentreffen zusammensetzen.

„Das Verlegen der Kabel ist relativ einfach, doch sie in die teils entlegenen Gebiete zu bringen, das wird anspruchsvoll“, sagt Dominik Altwasser, Projektmanager bei Prysmians. So wiegen die rund drei Kilometer langen Kabel, die auf einer Trommel transportiert werden können, bis zu 100 Tonnen. Die entsprechenden Tieflader über teils unbefestigte Ackerflächen zu bugsieren, dürfte für Altwasser – so sein Unternehmen den Zuschlag bekommt – wohl noch einige Arbeit bereiten. „Das wichtigste ist, dass alle Schritte ‚just in time‘ ablaufen. Sonst kann man in einem offenen Kabelschacht bei Regen schnell Regatta fahren. Das darf auf keinen Fall passieren.“