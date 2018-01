Produktionsrückgänge im krisengeschüttelten Venezuela verknappen der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge die Versorgung der Rohölmärkte. Die Entwicklung in dem südamerikanischen Opec-Land habe mit dazu beigetragen, dass die Ölpreise mit 70 Dollar pro Barrel Anfang Januar den höchsten Wert seit drei Jahren erreicht hätten, teilte die IEA am Freitag mit. Im vergangenen Jahr habe es in Venezuela ein ungeplantes Förderminus sehr großen Ausmaßes gegeben. Angesichts der hohen Staatsschulden und der desolaten Lage der Ölinfrastruktur könnten die Rückgänge dieses Jahr sogar noch deutlicher ausfallen.

Die Probleme in Venezuela halfen den Opec-Staaten laut IEA aber auch dabei, ihre Verpflichtung auf eine Drosselung der Rohölproduktion einzuhalten. Mit der sogenannten Förderbremse, zu der sich auch Länder außerhalb des Ölkartells verpflichtet haben, sollen die Märkte stabilisiert werden.