Die Gewerkschaften IG BCE und Verdi rufen rund 10.000 Beschäftigte des Energiekonzerns E.ON zu Warnstreiks auf. Mit dem Ausstand solle Bewegung in die laufende Tarifrunde gebracht werden, teilten sie am Freitag mit. Die Arbeitgeber hätten bislang Entgelterhöhungen von 2,1 Prozent angeboten bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Beide Gewerkschaften kritisierten dies als völlig unzureichend. Die IG Bergbau, Chemie, Energie fordert für die Beschäftigten und Auszubildenden in den Unternehmen der Tarifgemeinschaft Energie, zu der neben E.ON unter anderem auch der Stromnetzbetreiber Tennet gehört, eine Gehaltserhöhung von 5,5 Prozent sowie eine Sonderleistung für ihre Mitglieder. Die Warnstreiks sollen am Montag beginnen.