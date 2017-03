Der kriselnde RWE-Konzern hatte im Oktober Innogy an die Börse gebracht. Nach der Erstnotiz von 36 Euro notierte das Papier zuletzt bei 33,52 Euro. Für das Geschäft mit Ökostrom, Netzen und Vertrieb wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Dies spiegelt sich auch in der Prognose für das operative Ergebnis wider. 2017 solle das bereinigte Ebitda zwar auf 4,4 Milliarden Euro klettern. Bislang hatte Innogy allerdings 4,3 bis 4,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Für den Mutterkonzern hat sich der Börsengang auf jeden Fall gelohnt. Für den verbliebenen Anteil von 76,8 Prozent kassiert RWE eine Dividende von 683 Millionen Euro. Der Börsengang hatte bereits 2,6 Milliarden Euro in die klamme Kasse gespült.