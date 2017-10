Fortum-Chef Pekka Lundmark hatte dagegen mehrfach und zuletzt in einem Interview der „Rheinischen Post“ (Montag) versichert, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, keine Mehrheit anzustreben und auch den Standort des Unternehmens in Düsseldorf zu belassen. Sein Kaufangebot an die Uniper-Aktionäre zum Preis von 22 Euro pro Aktie werde demnächst bei der Finanzaufsicht Bafin eingereicht, sagte er in dem Interview. Dann startet eine zehnwöchige Entscheidungsfrist für die Aktionäre.