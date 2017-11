Nach einer langen Billigphase steigt der Ölpreis wieder rasant. Die Deutschen bekommen das beim Tanken und Heizen immer mehr zu spüren, während die Förderländer jubeln. Was ist der Grund für den Anstieg?

Wer sich dieser Tage gegen die anstehende Winterkälte wappnen und seinen Heizöltank befüllen will, der hat den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt erwischt. Der Heizölpreis ist in Deutschland zuletzt rasant gestiegen und hat fast den höchsten Stand 2017 erreicht. Auch an den Tankstellen müssen die Deutschen mehr zahlen. Denn nach einer langen Phase des Billigöls wird das „schwarze Gold“ immer teurer. Der Generalsekretär des Opec-Kartells, Mohammed Barkindo, bejubelte am Dienstag gar ein „historisches Jahr“. Dabei treiben vor allem politische Spannungen im Nahen Osten den Ölpreis. Nur kurzzeitig im vergangenen Winter war das Befüllen des Heizöltanks teurer als jetzt: Der Messgeräte-Hersteller Tecson ermittelte am Dienstag einen bundesweiten 100-Liter-Durchschnittspreis von 61,80 Euro. Dahinter stecken mehr als nur die üblichen Preiserhöhungen der Ölkonzerne zum Herbst, denn das Heizöl ist derzeit deutlich teurer als in den beiden Vorjahren zur gleichen Zeit. Und im Sommer konnte man den Tank noch für rund 50 Euro je 100 Liter befüllen.

Anzeige

Auch an den Tankstellen wird es zunehmend teuer. Der Internetseite „clever-tanken.de“ zufolge hat der Literpreis für Super E10 in den vergangenen zwei Wochen um rund 5 Cent zugelegt und lag zuletzt bei knapp 1,36 Euro. Der Dieselpreis kletterte diesen Monat über 1,17 Euro auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr.

Strompreis : Das schwarze Geheimnis der Energiewende Im kommenden Jahr heben die Netzbetreiber ihre Preise an. Wieder einmal. Wofür das Geld verwendet wird, darüber rätseln selbst Experten. Denn die Zahlen werden einfach geschwärzt.

Was Verbraucher zu spüren bekommen, sind vor allem Folgen der politischen Spannungen im Nahen Osten. Neben den Wirbelstürmen in den USA hatte in den vergangenen Wochen der Streit um die angestrebte Unabhängigkeit des Kurdengebiets im Nordirak für Verunsicherung mit Blick auf die Ölproduktion gesorgt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zwischenzeitlich gar gedroht, die Ölweiterleitung aus dem Nordirak komplett zu stoppen. Jetzt ist vor allem Saudi-Arabien zum Unsicherheitsfaktor geworden. Kronprinz Mohammed bin Salman führt einen riskanten politischen Kampf für eine teilweise Liberalisierung des Landes. Am Wochenende wurden Minister und Prinzen der Königsfamilie wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen. Unterdessen stürzte in Saudi-Arabien aus noch ungeklärter Ursache ein Helikopter mit Regierungsvertretern ab. Hinzu kamen Meldungen, wonach vom Jemen aus eine Rakete auf die saudische Hauptstadt Riad abgefeuert wurde. Die Saudis machen den Iran verantwortlich. Zu allem Überfluss ist der Ministerpräsident im Libanon zurückgetreten. Dem instabilen Land, in dem Saudi-Arabien und Iran um Einfluss ringen, droht eine erneute innenpolitische Krise.

Solarwatt-Chef Neuhaus : „Vorrang für Sonne und Wind muss bleiben“ Die Differenzen der sich anbahnenden Jamaika-Koalition bei der Energiepolitik sind groß. Die Branche selbst ist für eine Reform des EEG. Detlef Neuhaus, Chef der Dresdner Solarfirma Solarwatt stellt aber Bedingungen.

All das lässt aufgrund der Furcht vor Produktionsausfällen die Preise für Rohöl deutlich steigen - den Rohstoff, aus dem Sprit und Heizöl hergestellt werden. Am Dienstag war die wichtige Nordseesorte Brent mit 64,65 US-Dollar je Barrel (159 Liter) so teuer wie seit Juli 2015 nicht mehr. Auch der Preis für das US-Öl WTI war so hoch wie zuletzt vor über zwei Jahren. Das beeinträchtigt in Deutschland nicht nur die Verbraucher, sondern die gesamte Wirtschaft. Zahlen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zeigen: Bis zum August hat die Bundesrepublik in diesem Jahr zwar 1,3 Prozent weniger Rohöl als im Vorjahreszeitraum importiert - die Ölrechnung stieg dennoch um 28 Prozent und schlug mit 4,5 Milliarden Euro mehr zu Buche. Der jüngste Anstieg werde auch von Spekulanten verstärkt, sagt Eugen Weinberg, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. Die nackten Zahlen zu Produktion und Nachfrage sprächen eigentlich für einen deutlich niedrigeren Preis. „Solange die geopolitischen Nachrichten dominieren, ist eine allein auf Fundamentaldaten basierende Preisprognose aber nicht sonderlich sinnvoll“, erklärt der Ökonom. Während der steigende Ölpreis Deutschland schadet, kommt er den Opec-Staaten sowie weiteren wichtigen Förderländern wie Russland sehr gelegen. Denn sie versuchen bereits seit knapp einem Jahr, durch eine Drosselung ihrer Produktion den Preis nach oben zu treiben. Während aber der Effekt der gewollten Kürzungen zunächst eher gering ausfiel, sorgen die ungewollten politischen Turbulenzen für Auftrieb. Es gibt Hinweise, dass die Förderländer noch länger als bislang geplant an ihrer Kürzung festhalten wollen. „Wir müssen den Ölmarkt weiter stabilisieren“, sagte der saudische Kronprinz kürzlich.