Der Gasmarkt wird noch von den lokalen Anbietern, oft also den Stadtwerken, dominiert. Erst seit etwa neun Jahren können Haushalte in der Praxis überhaupt zu einem anderen Anbieter wechseln. Viele der rund 20 Millionen mit Gas heizenden Haushalte haben das noch nicht getan. Ein Grund: Mieter, die keinen eigenen Gaszähler haben, sind auf Unterstützung ihres Vermieters angewiesen. Das betrifft etwa jeden zweiten Haushalt mit Gasheizung.

Während Haushalte mit 100 Quadratmetern Wohnfläche (12.000 kWh Verbrauch im Jahr) in den 100 größten Städten im Grundversorgungstarif durchschnittlich 897,96 Euro pro Jahr zahlen, würden beim günstigsten Konkurrenten im Schnitt nur 571,31 Euro fällig - eine Ersparnis von stolzen 36 Prozent. Am meisten sparen könnte der 100-Quadratmeter-Haushalt in Schwerin. Hier würden mit dem Wechsel zum günstigsten Angebot die Jahreskosten um 588,74 Euro sinken. Die Gasrechnung würde sich fast halbieren. In Rostock hingegen - nur 70 Kilometer Luftlinie entfernt - würden Haushalte durch den Wechsel am wenigsten sparen. Doch auch die dortige Ersparnis von 204,23 Euro im Jahr bei 12.000 Kilowattstunden Verbrauch wäre nicht zu verachten.