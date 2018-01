Die RWE-Tochter Innogy will mit neuen Projekten ab 2019 ihre Gewinne steigern. "Wir bringen in diesem Jahr nochmal Anlagen mit 500 Megawatt in Betrieb. Das wird sich zeigen", sagte der Vorstand für Erneuerbaren Energien, Hans Bünting, am Montag in Essen. "In den weiteren Jahren rechnen wír bei normalen Wetter mit steigenden Gewinnen." 2017 werde der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) voraussichtlich stabil bei rund 350 Millionen liegen. Diesen Wert peile er auch für 2018 an.

Ingesamt wird laut Bünting die Bedeutung des Ökostrombereichs innerhalb des Konzerns zunehmen. Bislang ist das Geschäft gemessen am Ergebnis das kleinste neben dem dominierenden Netzgeschäft und dem Strom- und Gasvertrieb.