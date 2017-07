Horst Piepenburg wählte drastische Worte: Wenn er heute entscheiden müsste, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter des Solarkonzerns Solarworld bei einer Betriebsversammlung am Produktionsstandort im sächsischen Freiberg, könnte er lediglich eine kleine Abwicklungsmannschaft weiter beschäftigen. Zum Glück, so Piepenburg, sei heute nicht der Tag, an dem diese Entscheidung getroffen werde.

Gründer Frank Asbeck meldet Insolvenz an, ein Rettungskonzept hatte er nicht. Geld steckt er jetzt in Immobilien. Warum Frank Asbeck einen aussichtslosen Kampf um sein Lebenswerk führt.

Schon in den vergangenen Wochen war die Mitarbeiterzahl von 2200 auf 1800 Beschäftigte geschmolzen. Die Entlassungen waren aber bereits vor dem Insolvenzantrag eingeleitet worden. Nun also folgt die nächste Kürzungswelle.

Wie viele Mitarbeiter an den Solarworld-Standorten im sächsischen Freiberg, im thüringischen Arnstadt und in der Bonner Zentrale ihre Jobs verlieren, hängt dem Vernehmen nach vor allem davon ab, wie sich in den nächsten Tagen Verhandlungen über die Abwicklung von Fremdaufträgen entwickeln. So prüft Piepenburg derzeit „Anfragen zu Auftragsarbeiten im Zuge von Lohnfertigungen“. Je nach den Konditionen werden dafür mehr oder weniger Mitarbeiter gebraucht und vorerst weiterbeschäftigt.