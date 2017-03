Für die seit Jahren defizitäre Solarworld wird es mal wieder eng. Firmenchef Frank Asbeck gab am Dienstag bekannt, nach 2013 habe der Solarkonzern nun erneut mehr als die Hälfte des Grundkapitals aufgezehrt. Als Grund nannte er vor allem Rückstellungen und Wertberichtigungen. Das Eigenkapital im Einzelabschluss nach Handelsgesetzbuch (HGB) brach demnach auf 2,6 (Ende 2015: 30,8) Millionen Euro ein - die Folge eines Verlustes nach Steuern von 28,2 Millionen Euro. Im Konzern betrage das Eigenkapital 120,5 Millionen Euro. Solarworld werde nun gemäß Aktiengesetz zu einer außerordentlichen Hauptversammlung einladen. Dort muss Asbeck den Anlegern erklären, wie er das Unternehmen aus der Misere führen will.

Seit damals hat es Asbeck allerdings nicht geschafft, sein von ihm gegründetes Unternehmen wieder in die schwarzen Zahlen zu führen. Zwar sorgten Einfuhrzölle auf chinesische Billigimporte zeitweise für Entspannung, doch inzwischen ist der Preiskampf erneut entflammt. 2016 verbuchten die Bonner bei einem fünfprozentigen Umsatzplus auf 803 Millionen Euro operativ einen Verlust (Ebit) von 99 Millionen Euro. Asbeck kündigte im Februar an, durch einen deutlichen Stellenabbau und die Konzentration auf Hochleistungsprodukte 2019 in die Gewinnzone zurückkehren zu wollen. "Die Rückkehr zur Profitabilität hängt davon ab, dass es uns gelingt, durch die Fokussierung auf ausschließlich sehr hochwertige Produkte und durch Maßnahmen in allen Bereichen die Kosten zu senken." Die Ausgaben für die Restrukturierung bezifferte er nicht.