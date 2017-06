ARCHIV - Das Steag-Logo ist am 10.06.2011 an der Hausfassade der Konzernzentrale in Essen (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Foto: Roland Weihrauch/dpa (zu dpa "Energiekonzern Steag streicht bis zu 1000 Arbeitsplätze" vom 12.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++