 Erstes Treffen mit zukünftigem Investor Fortum

Pekka Lundmark, Chef des finnischen Energieversorgers Fortum, und Klaus Schäfer, Vorstand des deutschen Energieversorgers Uniper, haben sich erstmals persönlich am vergangenen Wochenende in Düsseldorf getroffen, um über den Einstieg von Fortum bei Uniper zu sprechen. "Es war ein konstruktives Treffen," sagte Fortum-Chef Pekka Lundmark der WirtschaftsWoche. "Wir können nun einen Dialog mit Uniper beginnen, wie wir zukünftig zusammen arbeiten."

Das Treffen fand in Düsseldorf auf "neutralem Boden" statt, also nicht in den Geschäftsräumen von Uniper in Düsseldorf. Uniper betrachtet den Einstieg der Finnen als "feindlich". Fortum beabsichtigt, das Aktienpaket in Höhe von rund 47 Prozent, das der ehemalige Mutterkonzern E.On noch an Uniper hält, Anfang 2018 für 22 Euro pro Aktie zu kaufen.